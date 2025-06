Ουκρανικό χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας με 1.100 κιλά εκρηκτικών

Το ρωσικό πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι ανεστάλη η θαλάσσια κυκλοφορία μη στρατιωτικών σκαφών στα ανοιχτά της Σεβαστούπολης

Νωρίτερα, η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) ανακοίνωσε ότι έπληξε με χρήση εκρηκτικών τη γέφυρα με 1.100 κιλά εκρηκτικών, τα οποία είχαν τοποθετηθεί υποθαλάσσια.

Τα εκρηκτικά πυροδοτήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας ζημιές σε υποθαλάσσιους πυλώνες της γέφυρας, βασικής οδού ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

The SBU has struck the Crimean Bridge for the third time—this time from underwater!

After months of planning, 1,100 kg of explosives hit its base.

SBU Chief Malyuk: “Crimea is Ukraine. Occupiers will always face consequences.” #Ukraine #CrimeanBridge pic.twitter.com/6lLhRR6R7W

— Jenny Klochko (@JennyKlochko) June 3, 2025