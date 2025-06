O νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης προειδοποιεί: Τα τελευταία μοντέλα αρχίζουν να λένε ψέματα στους χρήστες

Ο λόγος για τον Γιόσουα Μπέντζιο, τον Καναδό ακαδημαϊκό, το έργο του οποίου έχει επηρεάσει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται από κορυφαίες ομάδες Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Google.

«Δυστυχώς υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των κορυφαίων εργαστηρίων με σκοπό να κάνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη όλο και πιο έξυπνη, αλλά όχι απαραίτητα και να επενδύουν στην έρευνα για την ασφάλεια».

Every frontier AI system should be grounded in a core commitment: to protect human joy and endeavour. Today, we launch @LawZero_, a nonprofit dedicated to advancing safe-by-design AI. https://t.co/6VJecvaXYT pic.twitter.com/PfXw5lVqhF

— LawZero – LoiZéro (@LawZero_) June 3, 2025