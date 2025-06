Νότια Κορέα: Στις κάλπες οι πολίτες – Προσδοκίες να δοθεί τέλος στο πολύμηνο χάος

Το εκλογικό σώμα θα βγάλει την απόφασή του σαφώς επηρεασμένο από τα γεγονότα που οδήγησαν στην έκπτωση του Γιουν Σουκ Γέολ, λόγω της αποτυχημένης προσπάθειας επιβολής του στρατιωτικού νόμου.

Φαβορί για την εκλογική νίκη θεωρείται ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Λι Τζαε-Μιουνγκ, ενώ ο υποψήφιος του μέχρι πρότινος κυβερνόντος κόμματος και μέλος της προηγούμενης κυβέρνησης, Κιμ Μουν-Σου τον ακολουθεί.

Boosting the economy and ending political turmoil were key topics for voters in South Korea’s capital, Seoul, as the country held a snap presidential election to choose a new leader https://t.co/GsOeOVapW5 pic.twitter.com/Z3Iwg1SbaV

