Ινδία: Μετέφερε δεκάδες δηλητηριώδη φίδια στη βαλίτσα του

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα ερπετά βρέθηκαν στις αποσκευές που είχε παραδώσει ο άνδρας πριν την πτήση του από την Ταϊλάνδη για την Ινδία.

On 01.06.2025, officers at CSMIA seized 3 Spider-Tailed Horned Vipers & 5 Asian Leaf Turtles (CITES Appendix-II), along with 44 Indonesian Pit Vipers, concealed in checked-in baggage. An Indian national arriving from Thailand was arrested. pic.twitter.com/C07R2Y58ZX

