Πώς η Ουκρανία άπλωσε τον «ιστό» της στα ρωσικά αεροσκάφη – Η μυστική επιχείρηση με τα κρυμμένα drone σε φορτηγά

Η επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης», όπως ονομάστηκε το ουκρανικό εγχείρημα, επετεύχθη με επιτυχία προκαλώντας ζημιές στη ρωσική αεροπορία ύψους 7 δισ. δολαρίων. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν μικρά, φορητά drone FPV (σχετικά απλές συσκευές που έχουν αποδειχθεί καταστροφικές στο πεδίο της μάχης), τα οποία έπληξαν τέσσερις αεροπορικές βάσεις στη Ρωσία.

Οι Ουκρανοί χειριστές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξαν 41 ρωσικά βομβαρδιστικά, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών ανίχνευσης ραντάρ μεγάλου βεληνεκούς A-50 και των βομβαρδιστικών Tu-95 και Tu-22M3 – αεροσκάφη που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την ανίχνευση ουκρανικών συστημάτων αεράμυνας και την εκτόξευση πυραύλων κρουζ εναντίον της Ουκρανίας. Πρόκειται ενδεχομένως για το ένα τρίτο ολόκληρου του στόλου στρατηγικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας.

Σύμφωνα με πηγές των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU), τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεταφέρθηκαν στη Ρωσία σε απροσδιόριστο χρόνο, μέσα σε τροποποιημένα κοντέινερ που είχαν τοποθετηθεί σε φορτηγά, των οποίων τα πάνελ οροφής μαζεύονταν με το πάτημα ενός κουμπιού τηλεχειρισμού.

Τα φορτηγά είχαν σταθμεύσει κοντά στις ρωσικές αεροπορικές βάσεις που αποτέλεσαν τον στόχο της επιχείρησης. Όταν ήρθε η ώρα της επίθεσης, άνοιξαν εξ αποστάσεως τις οροφές των φορτηγών και «απελευθέρωσαν» τα drone.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι οδηγοί των φορτηγών δεν είχαν ιδέα τι φορτίο μετέφεραν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν φορτηγά στον πόλεμο. Το 2020, ένα φορτηγό που μετέφερε εκρηκτικά πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια επίθεσης στη γέφυρα του Κερτς που συνδέει την Κριμαία με την ηπειρωτική Ρωσία.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, ωστόσο, ήταν πιο περίπλοκη. Σύμφωνα με την Telegraph, τα drones είχαν εκπαιδευτεί, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, για να πλήξουν τα ρωσικά αεροσκάφη στα πιο αδύναμα σημεία τους.

Η επίθεση έγινε τρομερά γρήγορα που πιστεύεται ότι δεν δόθηκε ο χρόνος αντίδρασης από τους Ρώσους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεγονός ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας εκτόξευσαν τα drones από περιοχή κοντά στις ρωσικές αεροπορικές βάσεις, πιθανότατα επέτρεψε στα drones να αποφύγουν τα ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και να στερήσουν από τη ρωσική αεράμυνα σημαντικό χρόνο για να τα εντοπίσουν.

Ukraine today carried out one of the most impressive and significant operations of the war, with cargo containers outside of several airbases across Russia opening to reveal dozens of remote-controlled fpv drones which were used to target military aircraft at each of the bases.… pic.twitter.com/185L1V5dOY

— OSINTdefender (@sentdefender) June 1, 2025