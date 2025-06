Γάζα: 26 νεκροί από ισραηλινά πυρά κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας

Ο Μοχάμεντ Γκαρίμπ, τοπικός δημοσιογράφος στη Ράφα, δήλωσε στο BBC ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι είχαν συγκεντρωθεί κοντά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, όταν ισραηλινά τανκς πλησίασαν και άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους.

Τοπικοί δημοσιογράφοι και ακτιβιστές μοιράστηκαν συγκλονιστικά πλάνα από πτώματα και τραυματίες που μεταφέρονταν με κάρα γαϊδουριών στο νοσοκομείο πεδίου του Ερυθρού Σταυρού στη Ράφα, καθώς οι ομάδες διάσωσης φέρονται να μην μπόρεσαν να φτάσουν στο σημείο.

Gaza rescuers have said Israeli gunfire killed at least ten Palestinians and wounded more than 100 as thousands of people headed towards a US-backed aid distribution site https://t.co/IZsTAz2DcB

— RTÉ News (@rtenews) June 1, 2025