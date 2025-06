Ρωσία: 7 νεκροί και 70 τραυματίες από κατάρρευση γέφυρας – Έρευνα για σαμποτάζ από την Ουκρανία

Ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης εκτροχιάστηκε συρμός, χθες Σάββατο το βράδυ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Επιχείρηση των ρωσικών σιδηροδρόμων αναφέρθηκε σε «παράνομη» ενέργεια που προκάλεσε την καταστροφή.

Επισήμως, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν κάνει ως αυτό το στάδιο καμιά σύνδεση με τον πόλεμο στην Ουκρανία· το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει την καταστροφή μέχρι στιγμής.

Ωστόσο κανάλια στο Telegram που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας έκαναν λόγο για ουκρανική δολιοφθορά.

In Russia’s Bryansk region, a road bridge with a truck on it collapsed onto a passenger train passing underneath it.

Presumably, the bridge was blown up.

Recently, there were reports of a Ukrainian sabotage and reconnaissance group in the Bryansk region according to the… pic.twitter.com/gJvorhD9ZA

