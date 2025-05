Γκιντέον Σάαρ: Η Χαμάς ευθύνεται για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα

«Η Χαμάς ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου [και] είναι υπεύθυνη για τη συνέχισή του αρνούμενη να απελευθερώσει τους ομήρους μας και να αφοπλίσει», λέει ο Σάαρ, σε μια ανάρτηση στα αγγλικά στο X.

«Εάν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θέλουν να επιτύχουν κατάπαυση του πυρός, θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς που συνεχίζει να λέει ”Όχι”, αντί να επιτίθεται στο Ισραήλ, το οποίο λέει ”Ναι”», προσθέτει, αναφερόμενος στην αυξανόμενη κριτική που έχει ασκηθεί από την Ευρώπη για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Hamas initiated this war with the 7/10 massacre is responsible for its continuation by refusing to release our hostages and disarm.

If France and the UK want to reach a ceasefire – pressure should be put on Hamas that continues to say No, instead of attacking Israel, which says… https://t.co/XojII4F20T

— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 31, 2025