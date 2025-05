Το σχόλιο Τραμπ για τον Μακρόν μετά το «χαστούκι» από την Μπριζίτ: «Του μίλησα, είναι καλά»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, έγινε το ακόλουθο ερώτημα στον Ντόναλντ Τραμπ: «Υπήρξε βίντεο με την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας να χαστουκίζει τον σύζυγό της, Εμμανουέλ Μακρόν. Έχετε κάποια συζυγική συμβουλή από παγκόσμιο ηγέτη σε παγκόσμιο ηγέτη;».

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απαντά: «Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα παραμένει κλειστή. Αυτό δεν ήταν καλό».

«Του μίλησα. Είναι καλά. Ο πρόεδρος είναι καλά… Είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι και οι δύο είναι καλά», συμπλήρωσε.

LMAO…!!

DOOCY: There was a video of the First Lady of France slapping her husband, Emmanuel Macron. Do you have any world leader-to-world leader marital advice?

TRUMP: “Make sure the door remains CLOSED. That was not good.”

“I spoke to him. He’s fine. They’re fine…I… pic.twitter.com/Yq8b5z6ePq

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 30, 2025