Το Ισραήλ κατηγορεί τον Μακρόν για «σταυροφορία κατά του εβραϊκού κράτους»

Η αναφορά σε μια «σταυροφορία» είναι ένας όρος φορτισμένος. Γάλλοι ιππότες και θρησκευτικοί ηγέτες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στους μεσαιωνικούς θρησκευτικούς πολέμους που ξεκίνησαν οι Ευρωπαίοι Χριστιανοί – που αναφέρονται ευρέως ως Φράγκοι – κυρίως για να απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους από τη μουσουλμανική κυριαρχία. Οι Εβραίοι στη Γαλλία, στις γερμανόφωνες περιοχές και στη Γη του Ισραήλ έγιναν στόχος των Σταυροφόρων σε περιόδους ακραίας βίας.

Οι Εβραίοι εξακολουθούν να διαβάζουν αγωνιώδη ποιήματα από την περίοδο στην Τίσσα Μπαβ, την εθνική τους ημέρα πένθους.

«Τα γεγονότα δεν ενδιαφέρουν τον Μακρόν», λέει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. «Δεν υπάρχει ανθρωπιστικός αποκλεισμός. Αυτό είναι ένα κραυγαλέο ψέμα. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή διευκολύνει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα μέσω δύο παράλληλων προσπαθειών».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει την είσοδο σχεδόν 900 φορτηγών βοήθειας στη Γάζα αυτή την εβδομάδα και το ντεμπούτο των χώρων διανομής του Ανθρωπιστικού Ταμείου της Γάζας, που έχουν παραδώσει πάνω από δύο εκατομμύρια γεύματα σε τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με τον δικό του λογαριασμό. Οι παραδόσεις βοήθειας στη Γάζα ξεκίνησαν ξανά την περασμένη εβδομάδα αφού το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο αγαθών στον θύλακα στις 2 Μαρτίου.

«Αντί να ασκεί πίεση στους τζιχαντιστές τρομοκράτες, ο Μακρόν θέλει να τους ανταμείψει με ένα παλαιστινιακό κράτος», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εθνική του ημέρα θα είναι η 7η Οκτωβρίου».

President Macron’s Crusade Against the Jewish State Continues.

The facts do not interest Macron.

There is no humanitarian blockade.

That is a blatant lie.

Israel is currently facilitating the entry of aid to Gaza through two parallel efforts.

In the first effort, nearly 900 aid… pic.twitter.com/cUr3xthnRK

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 30, 2025