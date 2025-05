«Κομμουνιστικό κίνδυνο» από τους Κινέζους φοιτητές βλέπει η κυβέρνηση Τραμπ και ανακαλεί τις βίζες

Η Κίνα εξέφρασε τη διαμαρτυρία της έπειτα από τη σχετική ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι ΗΠΑ επικαλέστηκαν ιδεολογικούς λόγους και ζητήματα ασφαλείας ως «πρόφαση» για την απόφασή τους, κάτι που πλήττει τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα των φοιτητών μας, δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης του Τύπου η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον θα ανακαλέσει «επιθετικά» τις βίζες που έχουν χορηγηθεί σε φοιτητές από την Κίνα.

The U.S. will begin revoking visas of Chinese students, including those with connections to the Chinese Communist Party or studying in critical fields.

