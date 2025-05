Σουδάν: 70 νεκροί από χολέρα σε 2 μέρες

Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες υγείας, την Τετάρτη κατεγράφησαν 942 νέα κρούσματα και 25 θάνατοι.

UPDATE A cholera outbreak in Sudan’s capital has killed 70 people in two days, health officials said, as Khartoum battles a fast-spreading epidemic amid a collapse of basic services.

The health ministry for Khartoum State said it had recorded 942 new infections and 25 deaths on… pic.twitter.com/K8b4RsyWS5

— AFP News Agency (@AFP) May 29, 2025