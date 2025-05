Απογοητευμένος ο Μασκ με το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ

Και ο λόγος δνε ειναι άλλος η αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος που αυτό θα επιφέρει.

«Απογοητεύτηκα βλέποντας αυτό το νομοσχέδιο των μαζικών δαπανών που, ειλικρινά, θα αυξήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα», είπε ο επικεφαλής του DOGE σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, τμήμα της οποίας μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Just in: @elonmusk says he is disappointed with the Big Beautiful Bill:

“I was disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it. And it undermines the work that the DOGE team is doing.”pic.twitter.com/bFQgcuEOe0

— The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) May 28, 2025