Γάζα: Δεκάδες τραυματίες εν μέσω χάους και ισραηλινών πυροβολισμών σε κέντρο διανομής βοήθειας

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι έσπευσαν χθες στο κέντρο στη Ράφα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, καθώς το Ισραήλ εφάρμοσε ένα νέο σύστημα διανομής που παρακάμπτει τον ΟΗΕ.

Το περιστατικό στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη μερική χαλάρωση του αποκλεισμού της αποστολής βοήθειας στα παλαιστινιακά εδάφη που επέβαλε το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, οδηγώντας σε σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων.

#BREAKING Around 47 people were injured, largely due to gunshots fired by the Israeli military, when thousands rushed into a new aid distribution centre in Gaza, a senior UN official says pic.twitter.com/8I06MpLy4x

— AFP News Agency (@AFP) May 28, 2025