Το Ισραήλ κατηγορεί τον ΟΗΕ ότι δεν συγκεντρώνει ανθρωπιστική βοήθεια στα σύνορα με τη Γάζα

Σύμφωνα με την COGAT, περισσότερα από 400 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία διεκπεραιώθηκαν μέσω του Κερέμ Σαλόμ, αναμένουν τη συλλογή και τη διανομή τους.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ και ομάδες βοήθειας λένε ότι αντιμετώπισαν σημαντικές προκλήσεις στη διανομή της βοήθειας λόγω ανασφάλειας, κινδύνου λεηλασίας και προβλημάτων συντονισμού με τις ισραηλινές αρχές.

«Με την ανανεωμένη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, έχουμε απευθυνθεί σε όλες τις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διεθνή κοινότητα και τους καλέσαμε να συμμετάσχουν στη διανομή βοήθειας στους πολίτες της Γάζας. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, ο ΟΗΕ απέφυγε να εκπληρώσει τον ρόλο του και αντ’ αυτού συνεχίζει να διαδίδει ψευδείς και λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με την δυστυχία των αμάχων», λέει σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της COGAT, Υποστράτηγος Γασάν Αλιάν.

«Το Ισραήλ επέκτεινε τις διαδρομές και την βοήθεια και παρέτεινε τις ώρες συλλογής. Τώρα είναι η σειρά του ΟΗΕ να ενεργήσει αναλόγως με την υποχρέωσή του. Καλούμε τον ΟΗΕ να εκπληρώσει την αποστολή που του έχει ανατεθεί ως βασικός ανθρωπιστικός εταίρος, όπως απαιτείται και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις», προσθέτει.

Παράλληλα με τη δήλωση, η COGAT δημοσίευσε μια εικόνα που δείχνει το εμφανές περιεχόμενο των 400 φορτηγών, τα οποία περιμένουν να παραληφθούν στο Κερέμ Σαλόμ.

