Κιρ Στάρμερ: Τρομακτικές οι σκηνές στο Λίβερπουλ – Οι σκέψεις μου στους τραυματίες

Ειδικότερα, ο Κιρ Στάρμερ σημειώνει:

«Οι σκηνές στο Λίβερπουλ είναι τρομακτικές – οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που έχουν τραυματιστεί ή επηρεαστούν.

Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ταχεία και συνεχή ανταπόκρισή τους σε αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό.

Ενημερώνομαι για τις εξελίξεις και ζητώ να δώσουμε στην αστυνομία τον χώρο που χρειάζεται για να ερευνήσει».

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected.

I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident.

I’m being kept updated on developments and ask that we give the police…

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 26, 2025