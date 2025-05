Συναγερμός στο Λίβερπουλ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς μετά την παρέλαση της ομάδας – Συνελήφθη ο δράστης

Ένας εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με αναφορές για τροχαία σύγκρουση στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ.

«Επικοινωνήσαμε μαζί μας λίγο μετά τις 6 το απόγευμα σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου, μετά από αναφορές ότι ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πολλούς πεζούς στην Water Street.

«Το αυτοκίνητο σταμάτησε στο σημείο και ένας άνδρας συνελήφθη», ανάφερε.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο.Θα εκδώσουμε περισσότερες ενημερώσεις όταν τις έχουμε», σημείωσε.

Εκείνη την ώρα οι οπαδοί στριμώχνονταν στους δρόμους με κόκκινο καπνό και χαιρετούσαν τους παίκτες της Λίβερπουλ κατά την διάρκεια της πορείας.

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Νορθ Γουέστ εξέδωσε ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι «μετά από αναφορές για τροχαία σύγκρουση», τα συνεργεία της ασχολούνται με το περιστατικό στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ.

«Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε την κατάσταση και συνεργαζόμαστε με άλλα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», προσθέτει η ανακοίνωση.

«Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν την ιατρική βοήθεια που χρειάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τα όσα έχουν συμβεί νωρίτερα στο Λίβερπουλ.

Ειδικότερα, ο Κιρ Στάρμερ σημειώνει:

«Οι σκηνές στο Λίβερπουλ είναι τρομακτικές – οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που έχουν τραυματιστεί ή επηρεαστούν.

Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ταχεία και συνεχή ανταπόκρισή τους σε αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό.

Ενημερώνομαι για τις εξελίξεις και ζητώ να δώσουμε στην αστυνομία τον χώρο που χρειάζεται για να ερευνήσει».

