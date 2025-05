Γάζα: 25 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο, σύμφωνα με τους Παλαιστινίους

Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά, ενώ τουλάχιστον 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας, την οποία επικαλείται το Associated Press.

BREAKING: An Israeli airstrike on a school-turned-shelter has killed at least 25 Palestinians, mostly women and children, Gaza’s Health Ministry said. The school was hit three times while people slept, setting their belongings ablaze, they added. https://t.co/ggqoRhzDOy

— The Associated Press (@AP) May 26, 2025