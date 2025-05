ΗΠΑ: Μόνο με συνοδεία οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο Πεντάγωνο

Νέους περιορισμούς βάζει η κυβέρνηση Τραμπ στους δημοσιογράφους που εισέρχονται στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Βάσει απόφασης που εξέδωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ την Παρασκευή, οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν επίσημη συνοδεία σε μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα, τα οποία τίθενται άμεσα σε ισχύ, απαγορεύουν την πρόσβαση για τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο μεγαλύτερο μέρος του υπουργείου Άμυνας, που βρίσκεται στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνιας, εκτός εάν έχουν επίσημη έγκριση και συνοδεία.

«Το υπουργείο παραμένει προσηλωμένο στη διαφάνεια, αλλά είναι επίσης υποχρεωμένο να προστατεύει τις διαβαθμισμένες και ευαίσθητες πληροφορίες, η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των οποίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή στρατιωτικών», ανέφερε ο Χέγκσεθ σε υπόμνημά του.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και της επιχειρησιακής ασφάλειας «μια αταλάντευτη επιταγή για το υπουργείο».

«Άμεση επίθεση στην ελευθερία του Τύπου»

Η Ένωση Τύπου του Πενταγώνου, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των δημοσιογράφων οι οποίοι καλύπτουν θέματα σχετικά με τον αμερικανικό στρατό, ανέφερε ότι οι νέοι κανόνες φαίνεται να αποτελούν «άμεση επίθεση στην ελευθερία του Τύπου».

Απαντώντας σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters: «Αυτά τα επικαιροποιημένα μέτρα είναι ένα απαραίτητο βήμα για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών και για την προστασία των μελών των αμερικανικών υπηρεσιών από κινδύνους που μπορούν να αποφευχθούν».

Αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, το Πεντάγωνο έχει ξεκινήσει έρευνα για διαρροές που είχαν ως αποτέλεσμα να τεθούν σε άδεια τρία στελέχη του.

Απαίτησε επίσης από μεγάλους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, της Washington Post, του CNN και του NBC News, να εγκαταλείψουν τα γραφεία τους στο Πεντάγωνο, τα οποία κατέλαβαν μέσα ενημέρωσης φιλικά προσκείμενα την κυβέρνηση, όπως τα New York Post, Breitbart, Daily Caller και One America News Network.

Επίσης, η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ανιχνευτές ψεύδους για να ερευνήσει διαρροές και ορισμένοι αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας κινδυνεύουν να απολυθούν επειδή αρνήθηκαν να υποβληθούν στο τεστ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι ο Τραμπ δεν θα ανεχθεί τις διαρροές στα μέσα ενημέρωσης και ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που τις κάνουν θα πρέπει να λογοδοτήσουν.