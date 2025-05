Νότια Κορέα: Βρήκε την κόρη της μετά από 44 χρόνια- Γιατί μηνύει την κυβέρνηση

Όταν επέστρεψε η κόρη της έλειπε. Δεν την ξαναείδε για πάνω από 40 χρόνια.

Όταν συναντήθηκαν ξανά, μετά από 44 χρόνια, η κόρη της ήταν σχεδόν αγνώριστη και… Αμερικανίδα με το όνομα Λόρι Μπέντερ.

Είχε απαχθεί από περιοχή κοντά στο σπίτι της, είχε μεταφερθεί σε ορφανοτροφείο και στη συνέχεια είχε σταλεί παράνομα στις ΗΠΑ για να την μεγαλώσει μια άλλη οικογένεια, ισχυρίζεται η Χαν Τάε-σουν, η οποία μηνύει την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας επειδή δεν εμπόδισε την υιοθεσία της κόρης της.

The last memory Han Tae-soon has of her daughter as a child is in May 1975, at their home in Seoul.

“I was going to the market and asked Kyung-ha, ‘Aren’t you coming?’ But she told me, ‘No, I’m going to play with my friends’,” recalled Ms Han.

“When I…

