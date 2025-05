Γερμανία: «Τυφλές» επιθέσεις με μαχαίρι στον σταθμό των τρένων του Αμβούργου

Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως μετέδωσε μάλιστα η BILD, κάποιοι από τους τραυματίες χρειάστηκε να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες σε βαγόνι τρένου.

Η επίθεση έγινε λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Ελλάδος), στην πλατφόρμα 14 της υπερταχείας αμαξοστοιχίας ICE 855, η οποία θα εκτελούσε το δρομολόγιο Αμβούργο – Μόναχο. Μια γυναίκα άρχισε ξαφνικά να επιτίθεται με μαχαίρι αδιακρίτως στους επιβάτες που περίμεναν να επιβιβαστούν στο τρένο.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για σκηνές πανικού. Η αστυνομία του Αμβούργου και η ομοσπονδιακή αστυνομία που βρίσκονται συνεχώς στον σταθμό με ισχυρές δυνάμεις, επενέβησαν εντός δευτερολέπτων, αφόπλισαν και ακινητοποίησαν την γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με την BILD, είναι γερμανίδα υπήκοος, γνωστή στις αστυνομικές αρχές και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Η αστυνομία εκτιμά ότι έδρασε μόνη, χωρίς συνεργό.

BREAKING: A 39-year-old woman went on a mass stabbing spree in Hamburg’s central station.

3 critically injured

3 seriously injured

8 have minor injures

German police have arrested the suspect. No motive yet released. pic.twitter.com/fHDhbSXNa2

— Remix News & Views (@RMXnews) May 23, 2025