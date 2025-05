Ουκρανία: Στρατιωτική μονάδα εφόδου με μοτοσικλέτες

«Είναι σαν να έχουμε ένα σύγχρονο ιππικό του οποίου το κύριο καθήκον είναι να εισβάλλει γρήγορα σε εχθρικές θέσεις, να διεξάγει επιχειρήσεις και να αλλάζει αστραπιαία την κατεύθυνση της επίθεσης», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου.

Η μονάδα των μοτοσικλετιστών ανήκει στο 425ο Σύνταγμα Εφόδου, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικές φωτογραφίες. «Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι στρατιώτες πέρασαν εκατοντάδες ώρες πάνω στις μοτοσικλέτες και εξασκήθηκαν στη σκοποβολή εν κινήσει, ρίχνοντας χιλιάδες σφαίρες», ανέφερε εκπρόσωπος του 425ου Συντάγματος.

Ukraine now has its first assault motorcycle company. This was formed as part of the 425th separate assault “SKALA” regiment. pic.twitter.com/oUKCry7mbT

— raging545 (@raging545) May 20, 2025