Τι κάνεις όταν ο Τραμπ σβήνει τα φώτα και ανεβάζει παράσταση; Μαθήματα για υποψήφια «θύματα» από τον Νοτιοαφρικανό Ραμαφόσα

Το τελευταίο επεισόδιο, με πρωταγωνιστές τον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα, είναι χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης – με την επιπλέον ιδιαιτερότητα ότι περιλάμβανε χαμηλό φωτισμό, προβολή βίντεο, στοίβες αποκομμάτων ειδήσεων, ακόμα και την παρουσία του Έλον Μασκ, ο οποίος παρακολουθούσε αμίλητος από έναν καναπέ.

Σε μία απολύτως σκηνοθετημένη συνάντηση η αφορμή δόθηκε όταν δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ τι θα χρειαζόταν για να πειστεί πως οι ισχυρισμοί περί «γενοκτονίας λευκών» στη Νότια Αφρική είναι αναληθείς. Ο Ραμαφόσα απάντησε πρώτος, λέγοντας ότι «ο πρόεδρος θα πρέπει να ακούσει τις φωνές των Νοτιοαφρικανών». Αλλά ο Τραμπ δεν ήταν ικανοποιημένος με την απάντηση.

Ζήτησε από συνεργάτη του να «σβήσει τα φώτα» και να ανοίξει την τηλεόραση. Αμέσως άρχισε η προβολή ενός βίντεο που έδειχνε πολιτικούς της αντιπολίτευσης στη Νότια Αφρική να τραγουδούν το σύνθημα «Shoot the Boer», σύνθημα της αντι-απαρτχάιντ εποχής.

Ο Τραμπ, που συχνά αμφισβητεί τα μέσα ενημέρωσης, αυτή τη φορά επεδείκνυε εικόνες και δημοσιεύματα αβέβαιης προέλευσης. Όταν ρωτήθηκε πού βρίσκονται οι υποτιθέμενοι μαζικοί τάφοι λευκών αγροτών, απάντησε απλώς: «Στη Νότια Αφρική».

Παρά το γεγονός ότι οι πολιτικοί του βίντεο δεν είναι μέλη της κυβέρνησης και δεν έχουν εξουσία για δήμευση γης, ο Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος για το αντίθετο. Πράγματι, ο Ραμαφόσα υπέγραψε φέτος ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που επιτρέπει απαλλοτριώσεις χωρίς αποζημίωση, αλλά ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί. Ο ίδιος αποστασιοποιήθηκε δημόσια από τη ρητορική που εμφανίστηκε στο βίντεο.

President Trump and South African President Cyril Ramaphosa exchange on genocide.

Q: “What will it take for you to be convinced that there’s no white genocide in South Africa?”

Ramaphosa: “I can answer that for the president.”

Trump: “I’d rather have him answer.” pic.twitter.com/8v8hXFGmK0

— CSPAN (@cspan) May 21, 2025