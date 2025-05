Ισραήλ: Σειρήνες για βαλλιστικό πύραυλο από την Υεμένη

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα της χώρας.

Σειρήνες ήχησαν στην περιοχή της Ιερουσαλήμ και σε κοινότητες κοντά στη Νεκρά Θάλασσα.

Παράλληλα, κατά τους Times of Israel, οι πολίτες έλαβαν ειδοποίηση στα κινητά τους τηλέφωνα.

The IDF said a missile launched from Yemen was intercepted, while sirens blared as part of protocol

Interceptor seen over Jerusalem, credit: 27A pic.twitter.com/I1UcYXboa8

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) May 22, 2025