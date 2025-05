Δολοφονική επίθεση σε εβραϊκό μουσείο στην Ουάσιγκτον: Το προφίλ του δράστη και τι γνωρίζουμε για τα δύο θύματα

Το αιματηρό περιστατικό έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ και έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς και διπλωματικούς κύκλους.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα θύματα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, συμμετείχαν σε εκδήλωση που διοργάνωνε η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή (AJC) και αποχωρούσαν από τον χώρο όταν ο 30χρονος Έλιας Ροντρίγκεζ (Elias Rodriguez) τους πλησίασε και άνοιξε πυρ. Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λάιτερ, δήλωσε ότι το ζευγάρι ήταν αρραβωνιασμένο και σχεδίαζε να παντρευτεί στην Ιερουσαλήμ την επόμενη εβδομάδα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο Ροντρίγκεζ είχε θεαθεί να περιφέρεται νευρικά έξω από το μουσείο, πριν πλησιάσει μια ομάδα τεσσάρων ατόμων. Ξαφνικά έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τα δύο θύματα εξ επαφής. Σύμφωνα με την επικεφαλής της Αστυνομίας της Ουάσιγκτον, Πάμελα Σμιθ, ο ύποπτος φώναζε “Free Palestine” κατά τη διάρκεια της σύλληψής του και ενώ τελούσε υπό κράτηση.

Ο Ροντρίγκεζ, κάτοικος Σικάγου, κρατείται και ανακρίνεται, ενώ η δήμαρχος της Ουάσιγκτον Μιούριελ Μπάουζερ δήλωσε πως «δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα» αυτή τη στιγμή.

| BREAKING: DC assassin who murdered two Israeli embassy staffers outside the Jewish Museum has been identified as Elias Rodriguez of Chicago.

After being arrested, he yelled “Free Palestine” and told police where he ditched the gun.

One of the victims was about to propose… pic.twitter.com/dXdK8ORCpt

— Hank™ (@HANKonX) May 22, 2025