Δολοφονική επίθεση έξω από Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσιγκτον – Νεκροί δύο υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας

Η Νοέμ ανακοίνωσε την τραγική είδηση με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), λίγες ώρες μετά το περιστατικό που σημειώθηκε έξω από το Capital Jewish Museum, σε απόσταση αναπνοής από τα τοπικά γραφεία του FBI.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ανέφερε ότι βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος μαζί με την πρώην δικαστή Τζανίν Πίρο, η οποία σήμερα υπηρετεί ως ομοσπονδιακή εισαγγελέας στην Ουάσιγκτον.

Ο Ισραηλινός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, χαρακτήρισε την επίθεση «σατανική πράξη αντισημιτικής τρομοκρατίας».

Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία επίσημη ενημέρωση για το πιθανό κίνητρο πίσω από την ένοπλη επίθεση. Ωστόσο υπάρχουν αναφορές στα social media πως ο δράστης φώναξε «Free Palestine». Συνέντευξη Τύπου αναμένεται εντός της ημέρας.

«Είμαστε βέβαιοι ότι οι αμερικανικές αρχές θα λάβουν αυστηρά μέτρα κατά των υπευθύνων για αυτή την εγκληματική ενέργεια», έγραψε ο Ντάνον στο Χ. «Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί αποφασιστικά για την προστασία των πολιτών και των εκπροσώπων του – σε κάθε σημείο του κόσμου».

Το μουσείο φιλοξενούσε εκείνη την ώρα εκδήλωση του American Jewish Committee, όπως επιβεβαίωσε ο επικεφαλής του οργανισμού Τεντ Ντόιτς.

«Είμαστε συντετριμμένοι από αυτήν την αδιανόητη πράξη βίας έξω από τον χώρο της εκδήλωσής μας», ανέφερε ο Ντόιτς σε ανακοίνωσή του. «Προς το παρόν, η σκέψη μας βρίσκεται αποκλειστικά με τα θύματα και τις οικογένειές τους».

