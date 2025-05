Ενέδρα Τραμπ στον Νοτιοαφρικανό Πρόεδρο και η αντεπίθεση με απάντηση – καρφί

Υποδεχόμενος τον Ραμαφόσα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε αρχικά ότι είναι «μεγάλη τιμή» να βρίσκεται με τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής ο οποίος είναι «πραγματικά αξιοσέβαστος σε ορισμένους κύκλους» αλλά «λιγότερο αξιοσέβαστος σε άλλους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για τη Νότια Αφρική και θέλει να τις συζητήσει με τον Ραμαφόσα. «Έχουμε πολλούς ανθρώπους που αισθάνονται ότι διώκονται και έρχονται στις ΗΠΑ. Παίρνουμε (ανθρώπους) από πολλές (…) τοποθεσίες, εάν αισθανθούμε ότι γίνονται διώξεις ή γενοκτονία. Γενικά, είναι λευκοί αγρότες και φεύγουν από τη Νότια Αφρική και (…) είναι λυπηρό να το βλέπεις. Αλλά ελπίζω να έχουμε μια εξήγηση για αυτό, επειδή ξέρω ότι δεν το θέλετε», συνέχισε.

Στη συνέχεια, υπάλληλοι του Λευκού Οίκου έπαιξαν βίντεο που αναφέρονται στους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Αφρικάνερ, απογόνων των λευκών αποίκων στη Νότια Αφρική.

HOLY CRAP! President Trump just DIRECTLY confronted the President of South Africa with videos of his government calling for WHITE GENOCIDE

“Turn the lights down and roll the video!”

“These are burial sites — crosses marking murdered White farmers”

The President of SA looks… pic.twitter.com/WHr5zxDVO3

— Nick Sortor (@nicksortor) May 21, 2025