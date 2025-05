«Χρησιμοποιούν την πείνα ως όπλο»: Διεθνής αποδοκιμασία κατά Ισραήλ για το μπλόκο στη Γάζα

Τελευταία, χρονικά, στη μακρά σειρά των επικριτικών τοποθετήσεων, η δήλωση της Βρετανίδας Υπ. Ανάπτυξης, Τζένι Τσάπμαν, που μιλώντας στο BBC εγκάλεσε το Ισραήλ ότι «χρησιμοποιεί την πείνα ως πολεμικό όπλο» στη Γάζα.

Η Βρετανίδα υπουργός κατήγγειλε το Ισραήλ ότι «παρακρατεί τρόφιμα προκειμένου να αναγκάσει τους ανθρώπους να φύγουν από κει».

«Αυτό δεν είναι κάτι που το Ηνωμένο Βασίλειο ή οποιοσδήποτε από τους εταίρους μας μπορεί να ανεχθεί και να επιτρέψει να συμβεί», είπε προσθέτοντας ότι η βρετανική κυβέρνηση είχε ένα πολύ σαφές μήνυμα για το Ισραήλ: «μην το κάνετε αυτό».

«Το Ισραήλ είχε κάθε δικαίωμα να αμυνθεί. Έχει κάθε δικαίωμα να πάρει πίσω τους ομήρους του. Έχει κάθε δικαίωμα να αντιδράσει σε ό,τι συνέβη -και αυτό ήταν αποτρόπαιο- στις 7 Οκτωβρίου».

«Ήμασταν σαφείς ως προς αυτό από την αρχή, υποστηρίξαμε το Ισραήλ. Αλλά αυτό είναι υπερβολικό. Αυτό βλάπτει και τους ομήρους. Αυτό μειώνει την πιθανότητα να επιστρέψουν ζωντανοί και οι όμηροι», είπε.

O OHE, σε δηλώσεις εκπροσώπου του, και το απόγευμα της Τετάρης, γνωστοποίησε ότι ουδεμία ανθρωπιστική βοήθεια έχει εισέλθει στη Γάζα καθώς το Ισραή επιτρέπει στον Οργανισμό τη διέλευση αυτής μέσω μη ασφαλών οδών.

Νωρίτερα η αρμόδια υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ (Unrwa), δημοσίευσε βίντεο που εμαφνίζει μεγάλη ποσότητα βοήθειας να λιμνάζει σε αποθήκη έξω από το Αμμάν, την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, σε απόσταση μόλις τριών ωρών, οδικώς από τη Γάζα.

«Τρόφιμα για 200.000 ανθρώπους, φάρμακα για 1,6 εκατομμύρια, κουβέρτες, σετ υγιεινής και σχολικά είδη περιμένουν», αναφέρει και προσθέτει: «Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι στη Γάζα χρειάζονται τα πάντα. Πρέπει να εισέλθουν προμήθειες. Τώρα».

Just a three-hour drive from #Gaza, food for 200,000 people, medicine for 1.6 million, blankets, hygiene kits and school supplies sit waiting.

Meanwhile, people in Gaza are in need of everything.

Supplies need to enter. Now. pic.twitter.com/8W5N60n0yn

— UNRWA (@UNRWA) May 21, 2025