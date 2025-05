Διπλωματικές πηγές: Η Ελλάδα υπέρ της ανεμπόδιστης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Οι εν λόγω πηγές διαβεβαιώνουν ότι «η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή» τάχθηκε υπέρ της ανεμπόδιστης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και παραθέτουν επιπλέον τα εξής:

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής και υπουργό Εξωτερικών Μοχάμεντ Μουσταφά είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενόψει της αυριανής ανοικτής συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις.

conversation between FM George Gerapetritis & Palestinian PM and FM Mohammad Mustafa, ahead of tomorrow’s #UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict, one of the top priorities of #Greece’s Security Council Presidency. pic.twitter.com/z5JTeOEfo0

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 21, 2025