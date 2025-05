Πώς η τεχνητή νοημοσύνη πήρε στο λαιμό της δύο εφημερίδες, με ψέματα

Στο επίκεντρο γκάφας, που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, βρέθηκαν η Chicago Sun-Times και η Philadelphia Inquirer, καθώς δημοσίευσαν περιεχόμενο με αγνώστου ταυτότητας αποσπάσματα από φανταστικούς τίτλους βιβλίων που δημιουργήθηκαν με τη χρήση γεννητικής τεχνητής νοημοσύνης.

Τα άρθρα δημοσιεύτηκαν στις ειδικές ενότητες «Heat Index» των εφημερίδων – ένα πολυσέλιδο ένθετο γεμάτο με συμβουλές και άρθρα για καλοκαιρινές δραστηριότητες. Το ένθετο, δημοσιεύθηκε από την Sun-Times την Κυριακή και από την Inquirer την Πέμπτη.

Πολλοί εντόπισαν αποσπάσματα που αποδίδονται σε εμπειρογνώμονες και καθηγητές οι οποίοι δεν φαίνεται να υπάρχουν ή τουλάχιστον δεν έχουν σημαντική παρουσία στο διαδίκτυο. Ομοίως, ορισμένα άρθρα περιείχαν αποσπάσματα που οι ερευνητές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είπαν ότι δεν μπορούσαν να βρεθούν στο διαδίκτυο.

Ανύπαρκτα βιβλία, φανταστικοί τίτλοι

Η «Καλοκαιρινή λίστα ανάγνωσης για το 2025» της ενότητας πρότεινε ανύπαρκτα βιβλία και φανταστικούς τίτλους δήθεν από τους συγγραφείς Brit Bennett, Taylor Jenkins Reid, Min Jin Lee και Rebecca Makkai. (Ο κατάλογος περιλαμβάνει και μερικά πραγματικά βιβλία, όπως το «Bonjour Tristesse» της Françoise Sagan και το «Call Me by Your Name» του André Aciman).

Η Lisa Hughes, εκδότρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Philadelphia Inquirer, δήλωσε ότι το ένθετο αφαιρέθηκε από την ηλεκτρονική έκδοση μετά την αποκάλυψη. «Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή περιεχομένου, όπως προφανώς συνέβη με μέρος του υλικού του Heat Index, αποτελεί παραβίαση της πολιτικής μας και σοβαρή παραβίαση», ανέφερε σε δήλωσή της προς την Washington Post.

Μεγάλο μέρος του περιεχομένου της ενότητας γράφτηκε από τον Marco Buscaglia, έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο , ο οποίος χρησιμοποίησε chatbots τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της συγγραφής, όπως δήλωσε στη The Post σε συνέντευξή του την Τρίτη.

«Δεν έχω καμία δικαιολογία» λέει ο δημοσιογράφος

Ο Buscaglia δήλωσε ότι δεν είχε «καμία δικαιολογία» για το γεγονός ότι δεν είχε διπλοτσεκάρει τη δουλειά του. Όταν άρχισε να γράφει τη λίστα με τα συνιστώμενα βιβλία,, σκέφτηκε να κοιτάξει στο Goodreads ή να τηλεφωνήσει σε τοπικά βιβλιοπωλεία για συστάσεις. Αντ’ αυτού, όμως, ζήτησε βοήθεια από τα chatbots AI. (Ο Buscaglia είπε ότι δεν ήταν σίγουρος ποιο chatbot χρησιμοποίησε, αν και είπε ότι ήταν είτε το ChatGPT είτε το Claude).

«Είμαι απόλυτα υπεύθυνος. Ελέγχω τα πάντα, αλλά σε αυτή την περίπτωση, μου διέφυγε εντελώς».