Δυτική Όχθη: Η στιγμή που Ισραηλινοί ρίχνουν πυρά εναντίον Δυτικών διπλωματών – Διεθνής καταδίκη

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που διοργάνωσε την επίσκεψη των διπλωματών, κατηγόρησε Ισραηλινούς στρατιώτες ότι άνοιξαν πυρ με «πραγματικά πυρά» εναντίον της αντιπροσωπείας που επισκεπτόταν την Τζενίν, περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, στην επίσκεψη συμμετείχαν διπλωμάτες από την Κίνα, την Τουρκία, τον Καναδά την Ιαπωνία και το Μεξικό, καθώς και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας.

Israeli soldiers opened fire at a delegation of foreign diplomats, including around 30 ambassadors and consuls, who were visiting the Jenin area. https://t.co/CDe96brrKo pic.twitter.com/rr8zNbknG3

