Μετωπική Βρετανίας – Ισραήλ και κατακραυγή για την Γάζα – Πάγωμα εμπορικής συμφωνίας από το Λονδίνο

Παράλληλα το Λονδίνο κάλεσε την πρέσβειρα του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, Τζίπι Χοτοβέλι αναφορικά με την επέκταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Με κοινή ανακοίνωσή τους χθες, ο Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι προειδοποίησαν πως δεν θα «μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια» μπροστά στις «σκανδαλώδεις ενέργειες» της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γάζα.

«Η διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα βλάπτει τις σχέσεις με την ισραηλινή κυβέρνηση», δήλωσε Βρετανός ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Λάμι. «Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε συζητήσεις για μια νέα, αναβαθισμένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με μια κυβέρνηση (του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου που προωθεί σκανδαλώδεις πολιτικές στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι εκείνος, μαζί με τους ηγέτες της Γαλλίας και του Καναδά, είναι σοκαρισμένοι από τη στρατιωτική κλιμάκωση στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας τις εκκλήσεις για μια κατάπαυση του πυρός. «Θέλω σήμερα να καταγραφεί ότι είμαστε σοκαρισμένοι από την κλιμάκωση από το Ισραήλ», δήλωσε ο Στάρμερ σε ομιλία του στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Περνώντας στην αντεπίθεση το Τελ Αβίβ, δια στόματος του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών , Όρεν Μαρμορστάιν, δήλωσε ότι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να βλάψει την οικονομία του «λόγω αντι-ισραηλινής εμμονής και εσωτερικών πολιτικών εκτιμήσεων», τότε αυτό είναι «δικό του προνόμιο» της χώρας.

Following the UK’s announcement that it will suspend free trade agreement negotiations with Israel and impose sanctions on settlers:

Even prior to today’s announcement, the free trade agreement negotiations were not being advanced at all by the current UK government. More than… pic.twitter.com/EcyFBT3T55

— Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) May 20, 2025