Οργισμένη αντίδραση Ισραήλ κατά Βρετανίας: Η εξωτερική πίεση δεν θα μας αποτρέψει από την υπεράσπιση της ύπαρξης του κράτους μας

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Μαρμοστάιν ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για το ελεύθερο εμπόριο «δεν προωθούνταν καθόλου από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου», ακόμα και πριν την ανακοίνωση του Βρετανού ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Λάμι στη Βουλή των Κοινοτήτων για πάγωμα του ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών.

Τόνισε ότι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να βλάψει την οικονομία του «λόγω αντι-ισραηλινής εμμονής και εσωτερικών πολιτικών εκτιμήσεων», τότε αυτό είναι «δικό του προνόμιο» της χώρας.

Σχετικά με τις κυρώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, εξωτερικές εναντίον ορισμένων ατόμων και ομάδων στη Δυτική Όχθη, ο εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων του Ισραήλ λέει ότι είναι «αδικαιολόγητες».

Ο Μαρμορστάιν δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ θρηνεί «ακόμα ένα θύμα της παλαιστινιακής τρομοκρατίας – η Τζέλα Γκετς, αιωνία της η μνήμη, η οποία δολοφονήθηκε καθοδόν προς την αίθουσα τοκετού. Οι γιατροί συνεχίζουν να μάχονται για τη ζωή του νεογέννητου στο νοσοκομείο».

«Η εξωτερική πίεση δεν θα αποτρέψει το Ισραήλ από την πορεία του για την υπεράσπιση της ύπαρξής του και της ασφάλειάς του ενάντια στους εχθρούς που επιδιώκουν την καταστροφή του».

Following the UK’s announcement that it will suspend free trade agreement negotiations with Israel and impose sanctions on settlers:

Even prior to today’s announcement, the free trade agreement negotiations were not being advanced at all by the current UK government. More than… pic.twitter.com/EcyFBT3T55

— Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) May 20, 2025