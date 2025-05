Η Ρωσία στρέφεται κατά «Χάρι Πότερ» και «Sex and the City» – Γιατί ετοιμάζεται να τα απαγορεύσει

Εδώ και δεκαετίες καταγράφονται μειωμένα ποσοστά γεννήσεων στη Ρωσία, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να επιδεινώνει την τάση συρρίκνωσης του πληθυσμού, είτε λόγω των θυμάτων στις συγκρούσεις είτε λόγω της αύξησης του αριθμού των πολιτών που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη χώρα για να αποφύγουν την επιστράτευση που είχε κηρυχθεί από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός της Ρωσίας θα μειωθεί σε περίπου 132 εκατομμύρια τις επόμενες δύο δεκαετίες. Σήμερα υπολογίζεται σε περίπου 144 εκατομμύρια. Στο χειρότερο σενάριο, όπως έχει διατυπωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, στις αρχές του επόμενου αιώνα, ο πληθυσμός της Ρωσίας θα μπορούσε να μειωθεί σχεδόν στο μισό, στα 83 εκατομμύρια.

Για να αντιμετωπιστεί η τάση συρρίκνωσης του πληθυσμού, η Ρωσία έχει προχωρήσει σε διάφορα μέτρα, περιορίζοντας την πρόσβαση στις αμβλώσεις και την αντισύλληψη ή προσφέροντας ακόμη και χρήματα στις εγκύους. Το 2023 έπεσε ακόμα και η ιδέα της αποφυλάκισης των γυναικών που δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα και βρίσκονται στη φυλακή.

Ένα από τα μέτρα αυτά είναι και η ψήφιση νομοσχεδίου που απαγορεύει από τα κρατικά ειδησεογραφικά δίκτυα να φιλοξενούν υλικό που έχει κριθεί ως «δημόσια προπαγάνδα των ιδεών της οικειοθελούς άρνησης απόκτησης παιδιών».

Έτσι από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύει με εντολή της ρωσικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών Roskomnadzor η απαγόρευση μετάδοσης προγραμμάτων που προωθούν αυτό τον τρόπο ζωής.

Η επίσημη εβδομαδιαία έκδοση της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσίας, ανέφερε ότι οι ταινίες με τη λεγόμενη προπαγάνδα του να μην κάνεις παιδιά «δεν θα λάβουν πιστοποιητικά διανομής».

«Οι διαχειριστές ψηφιακών πλατφόρμων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων και των online κινηματογράφων, πρέπει να αφαιρέσουν αμέσως το παράνομο περιεχόμενο», ανέφερε επίσης. «Η διάδοση της ιδεολογίας της συνειδητής άρνησης απόκτησης παιδιών στα μέσα ενημέρωσης, το Διαδίκτυο, το σινεμά και τη διαφήμιση απαγορεύεται στη Ρωσία».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιεχόμενο που θα απαγορευτεί

περιλαμβάνει πληροφορίες που ενθαρρύνουν ή δικαιολογούν την άρνηση απόκτησης παιδιών, γεγονός που δημιουργεί μια θετική στάση απέναντί ​​του

ενημερώνει τους θεατές σχετικά με τα πλεονεκτήματα της άρνησης απόκτησης παιδιών σε σχέση με την τεκνοποίηση ή τη διαμόρφωση παραμορφωμένων ιδεών

δείχνει μια αρνητική εικόνα της εγκυμοσύνης, της μητρότητας, της πατρότητας ή δημιουργεί μια θετική στάση απέναντι στην μη απόκτηση τέκνων, η οποία μπορεί να παρακινήσει τους ανθρώπους να αρνηθούν να κάνουν παιδιά.

Υποψηφιότητες έτσι για την απαγορευμένη λίστα της Ρωσίας θα μπορούσαν να έχουν οι σεριές «Sex and the City», «Game of Thrones» και «House of Cards» αλλά και οι ταινίες του «Χάρι Πότερ».

«Ακόμη και στο φαινομενικά άκακο saga του Χάρι Πότερ, μπορεί κανείς να βρει έναν υπαινιγμό της ιδεολογίας της άρνησης απόκτησης παιδιών: Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ δεν έκανε παιδιά. Ωστόσο, είναι άγνωστο εάν αυτή ήταν συνειδητή επιλογή ή κάτι δεν λειτούργησε», ανέφερε το ρωσικό δημοσίευμα.