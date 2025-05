Ινδονησία: «Κόκκινος συναγερμός» για ηφαίστειο – Εκτόξευσε ηφαιστειακή τέφρα σε ύψος έως και 5,5 χιλιομέτρων

Το Λεβοτόμπι Λάκι-λάκι, που βρίσκεται στο νησί Φλόρες, στην ανατολική Ινδονησία, εκτόξευσε ηφαιστειακή τέφρα σε ύψος 3 έως και 5,5 χιλιομέτρων την Κυριακή, είπε ο Μοχάμαντ Ουάφιντ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Κυριακής.

«Η ανάλυσή μας έδειξε ότι η δραστηριότητα του όρους παραμένει υψηλή και κατά συνέπεια αυξήσαμε το επίπεδο συναγερμού», σημείωσε.

Lewotobi Laki-laki volcano in Indonesia had a significant eruption today sending ash soaring up to 9 km (30,000 ft) into the sky.

Authorities raised the Aviation Color Code to Red, and locals have been warned to stay at least 6 km away from the summit. pic.twitter.com/v8s4YzPG6V

