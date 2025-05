Όταν ο Ερντογάν άρπαξε το δάκτυλο του Μακρόν – Παιχνίδια κυριαρχίας που έγιναν viral

Στο βίντεο ο Μακρόν φαίνεται να τείνει το χέρι του για χειραψία, χτυπώντας φιλικά τα χέρια του Ερντογάν. Ωστόσο, αντί να αφήσει το χέρι του Μακρόν μετά τη χειραψία, ο Τούρκος πρόεδρος αρπάζει απροσδόκητα το δάχτυλο του Γάλλου ηγέτη και το κρατά ενώ την ίδια ώρα φαίνεται να κοιτά κάπου στο βάθος.

Τα επόμενα δευτερόλεπτα μοιάζουν αμήχανα για τον Μακρόν, ο οποίος στέκεται εκεί και μιλάει προσπαθώντας να ελευθερώσει το χέρι του. Ο Ερντογάν αφήνει το δάχτυλο του Γάλλου προέδρου λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, και αμέσως μετά οι δύο ηγέτες γελάνε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ερντογάν παρέμεινε καθιστός, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος ήταν όρθιος. Αρκετοί χρήστες του διαδικτύου αναρωτήθηκαν αν όλο αυτό ήταν μια διακριτική επίδειξη εξουσίας του Ερντογάν, με τον Τούρκο ηγέτη να αντιδρά ενδεχομένως στην προσπάθεια του Μακρόν να επιβάλει την δική του κυριαρχία του μέσω της γλώσσας του σώματος.

