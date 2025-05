Τραγωδία στη Γέφυρα του Μπρούκλιν: Συγκλονίζουν τα βίντεο από την πρόσκρουση ιστιοφόρου – Δεκάδες ήταν πάνω στα κατάρτια

Εκπαιδευτικό πλοίο του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού προσέκρουσε στο κάτω μέρος της γέφυρας, ενώ στα κατάρτια του ήταν σκαρφαλωμένοι δεκάδες ναύτες. Δύο νεκροί και επιπλέον 19 τραυματίες – εκ των οποίων δύο σε κρίσιμη κατάσταση – είναι ο τραγικός απολογισμός.

Τα βίντεο που έχουν ανέβει στα social media σοκάρουν.

Το πλοίο Cuauhtémoc, διακοσμημένο με λευκά φώτα και υψώνοντας μια μεγάλη μεξικανική σημαία, φαίνεται να πλησιάζει την άκρη του Brooklyn Bridge Park όταν το κατάρτι του χτυπάει στο κάτω μέρος της γέφυρας, σπάζοντας σε κομμάτια και καταρρέοντας στο κατάστρωμα.

Μέλη του πληρώματος φαίνονται να προσπαθούν να κρατηθούν από το κατάρτι, ενώ παριστάμενοι στην προβλήτα ουρλιάζουν και τρέχουν να απομακρυνθούν από το σημείο.

Sailors seen dangling from the Top Masts of the Mexican navy vessel that collided into the Brooklyn Bridge. It appears that several people were hanging and/or clutching on to objects several hundred feet in the air in an attempt to avoid falling.pic.twitter.com/Y3Bt145IxF

— Noteworthy News (@newsnoteworthy) May 18, 2025