ΗΠΑ: 2 νεκροί από την πρόσκρουση ιστιοφόρου του μεξικανικού Ναυτικού στη γέφυρα του Μπρούκλιν (βίντεο)

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, ακόμη 19 άτομα έχουν τραυματιστεί και 2 παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

At this time, of the 277 on board, 19 sustained injuries, 2 of which remain in critical condition, and 2 more have sadly passed away from their injuries. pic.twitter.com/mlaCX0X8Mh

Earlier tonight, the Mexican Navy tall ship Cuauhtémoc lost power and crashed into the Brooklyn Bridge.

Τουλάχιστον 200 άτομα ήταν πάνω στο ιστιοφόρο.

Mexican Navy ship crashes into the Brooklyn Bridge.

At least 200 people were on board the ship, and a search and rescue operation is reportedly underway.

Pictures circulating show what appears to be people on the mast of the ship.#NewYork #BrooklynBridge #Mexico pic.twitter.com/cMWnA0Z5n8

