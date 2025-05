Γάζα: «Ένας ολόκληρος λαός υπόκειται σε μια σαρωτική και δυσανάλογη στρατιωτική ισχύ»

«Αποτροπιασμό για την επικαιρότητα στη Γάζα: άμαχοι που λιμοκτονούν, νοσοκομεία που πλήττονται ξανά από αεροπορικές επιδρομές. Η βία πρέπει να σταματήσει!», έγραψε ο Κόστα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. «Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει αμέσως να σταματήσει τον αποκλεισμό και να εγγυηθεί την ασφαλή, ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια».

Shocked by the daily news coming from Gaza: civilians starving, hospitals hit again by strikes. Violence must stop!

The Israeli government must lift the blockade now and ensure the safe, swift, and unimpeded access of humanitarian aid.

— António Costa (@eucopresident) May 17, 2025