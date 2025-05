Φινλανδία: Συντριβή ελικοπτέρων εν πτήσει – Αναφορές για 5 νεκρούς

«Το δυστύχημα προκάλεσε αρκετούς θανάτους. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και η ταυτότητα των επιβατών δεν εχουν ακόμη καθοριστεί», δήλωσε συγκεκριμένα, η φινλανδική αστυνομία σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια πτήσης τους, το ένα ελικόπτερο μετέφερε δύο άτομα και το άλλο τρία.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, οι επιβάτες πρέπει να ήταν επιχειρηματίες.

Τα ελικόπτερα φέρεται να είχαν απογειωθεί από την Εσθονία.

BREAKING: MID-AIR HELICOPTER COLLISION IN FINLAND

Tragedy near Eura Airport as two choppers crash mid-air.

En route from Tallinn to an aviation event, with 5 people onboard — several feared dead.

Investigation underway.#Finland #HelicopterCrash #BreakingNews #Eura… pic.twitter.com/XXV8VI4kDH

