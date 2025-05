Αραγτσί: Το Ιράν δεν έχει λάβει πρόταση από τις ΗΠΑ για την πυρηνική συμφωνία

Με ανάρτησή του στο X. ο Αραγτσί τόνισε ότι δεν υπήρξαν προτάσεις «άμεσα ή έμμεσα».

«Το Ιράν δεν έχει λάβει καμία γραπτή πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Στο μεταξύ, τα μηνύματα που συνεχίζουμε να λαμβάνουμε εμείς – και ο κόσμος – είναι συγκεχυμένα και αντιφατικά. Το Ιράν, ωστόσο, παραμένει αποφασισμένο και ξεκάθαρο: Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας και τερματίστε τις κυρώσεις σας και έχουμε μια συμφωνία.

Σημειώστε τα λόγια μου: δεν υπάρχει σενάριο στο οποίο το Ιράν να εγκαταλείψει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό για ειρηνικούς σκοπούς που έχει κερδίσει με κόπο: ένα δικαίωμα που παρέχεται και σε όλα τα άλλα υπογράφοντα τη NPT.

Το Μεγάλο Ιρανικό Έθνος έδειξε τη Δύναμη και το Σθένος του απέναντι σε αυτούς που επιχείρησαν να επιβληθούν. ΠΑΝΤΑ καλωσορίζουμε τον διάλογο που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και ΠΑΝΤΑ απορρίπτουμε κάθε επιταγή».

Iran has not received any written proposal from the United States, whether directly or indirectly.

In the meantime, the messaging we—and the world—continue to receive is confusing and contradictory. Iran nonetheless remains determined and straightforward: Respect our rights and…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 16, 2025