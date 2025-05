ΗΠΑ: Προσήγαγαν τον συνιδρυτή της Ben & Jerry’s για παρέμβασή του υπέρ της Γάζας στη Γερουσία

Ο Κοέν ήταν ένα από τα επτά άτομα που συνελήφθησαν αφού διέκοψε την επιτροπή Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Συντάξεων της Γερουσίας.

«Σκοτώνετε φτωχά παιδιά στη Γάζα και το πληρώνετε κόβοντας το Medicaid για παιδιά εδώ», φώναξε ο Κοέν από τα θεωρεία του κοινού, προτού οδηγηθεί έξω από την αίθουσα με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη του. «Αφήστε το φαγητό να περάσει στη Γάζα», πρόσθεσε καθώς τον απομάκρυναν, όπως φαίνεται και σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από τον ίδιο.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές Μαρτίου το Ισραήλ δεν επιτρέπει να φτάσουν προμήθειες στη Γάζα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να λιμοκτονεί.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Κοέν εξήγησε ότι διαμαρτυρήθηκε για την αμερικανική στάση στον πόλεμο στη Γάζα, δηλώνοντας: «Είπα στο Κογκρέσο ότι σκοτώνουν φτωχά παιδιά στη Γάζα αγοράζοντας βόμβες. Και πληρώνουν γι’ αυτές διώχνοντας τα φτωχά παιδιά από το Medicaid στις ΗΠΑ».

I told Congress they’re killing poor kids in Gaza by buying bombs, and they’re paying for it by kicking poor kids off Medicaid in the US. This was the authorities’ response. pic.twitter.com/uOf7xrzzWM

— Ben Cohen (@YoBenCohen) May 14, 2025