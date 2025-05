Ζελένσκι: Περιμένω να δω ποιος θα πάει από τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη – Τότε θα αποφασίσω τα επόμενα βήματα

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι τα επόμενα βήματά του θα εξαρτηθούν από το ποιος θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία στη συνάντηση.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μορφή διαπραγματεύσεων και δεν φοβόμαστε τις συναντήσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του.

«Περιμένω να δω ποιος θα φτάσει από τη Ρωσία. Τότε θα αποφασίσω ποια βήματα πρέπει να κάνει η Ουκρανία», συμπλήρωσε σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

#UPDATE “Ukraine is ready for any format of negotiations, and we are not afraid of meetings. Tomorrow – in Turkey,” President Zelensky said during his daily address. “I am waiting to see who will arrive from Russia. Then I will decide what steps Ukraine should take,” he added. pic.twitter.com/dYg3f4UZsu

— AFP News Agency (@AFP) May 14, 2025