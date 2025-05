Κατάρ: Στόλος από καμήλες και κόκκινα Tesla στην υποδοχή Τραμπ (βίντεο)

Το σκηνικό συνέθεταν καμήλες που συνέκλιναν προς την προεδρική λιμουζίνα, κόκκινα Cybertrucks συνέθεταν μεταξύ άλλων το σκηνικό.

Ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, υποδέχτηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ πάνω σε ένα κόκκινο χαλί, ενώ η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ καθ’ όλη τη διαδρομή της στους δρόμους της Ντόχα, συνοδευόταν από ένα «ιππικό» κόκκινων Tesla Cybertrucks.

Ίσως φιλικό κλείσιμο του ματιού προς τον ανώτερο σύμβουλο του προέδρου και διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, Έλον Μασκ.

Η αυτοκινητοπομπή έγινε δεκτή στο Amiri Diwan, το διοικητικό κέντρο του εμίρη, από δεκάδες έφιππες καμήλες και αραβικά άλογα.

President Donald Trump arrived in Doha to a ceremonial welcome led by Qatar’s Emir Sheikh Tamim. His motorcade, including Tesla Cybertruck police cars, was escorted through the capital, flanked by horses and camels. pic.twitter.com/qy4gkJvald

— The National (@TheNationalNews) May 14, 2025