Οργή Ελιζέ κατά Κρεμλίνου: «Χαρτομάντηλο για να σκουπίζεις την μύτη» τα… ναρκωτικά

Οι ψευδείς ισχυρισμοί, οι οποίοι εμφανίστηκαν σε φιλορωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν αναπαραχθούν από εκπρόσωπο του Κρεμλίνου και έναν άλλο αξιωματούχο, έρχονται εν μέσω πρόσφατων εντατικών προσπαθειών του Κρεμλίνου να περιθωριοποιήσει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες στήριξης της Ουκρανίας.

«Αυτές οι ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται από τους εχθρούς της Γαλλίας, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση έναντι της χειραγώγησης», ανέφερε το Ελιζέ στο X, μετά τη δημοσίευση στο διαδίκτυο εικόνων στις οποίες ο Μακρόν κρύβει ένα μαντήλι ή χαρτομάντιλο από το τραπέζι όπου καθόταν με τον Βρετανό πρωθυπουργό και τον Μερτς.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.

This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr

