Ζελένσκι: Θα το εκτιμούσαμε αν ο πρόεδρος Τραμπ συμμετείχε στις συνομιλίες με τη Ρωσία στην Τουρκία

«Όλοι μας στην Ουκρανία θα το εκτιμούσαμε αν ο πρόεδρος Τραμπ μπορέσει να είναι εκεί μαζί μας σε αυτή τη συνάντηση στην Τουρκία. Αυτή είναι η σωστή ιδέα. Μπορούμε να αλλάξουμε πολλά», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «μπορεί πράγματι να φιλοξενήσει συνάντηση υψηλού επιπέδου».

I have just heard President Trump’s statement. Very important words.

I supported @POTUS idea of a full and unconditional ceasefire — long enough to provide the foundation for diplomacy. And we want it, we are ready to uphold silence on our end.

