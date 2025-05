«Πρώτα εκεχειρία, μετά συνομιλίες» απαντάνε στον Πούτιν οι Ευρωπαίοι

Μετά τον Εμανουέλ Μακρόν, στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Γερμανος Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζητώντας την άμεση κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών.

Σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει: «Χθες στο Κίεβο, εμείς και οι εταίροι μας ζητήσαμε 30ήμερη κατάπαυση του πυρός για να δημιουργηθεί χώρος για διαπραγματεύσεις. Η Ουκρανία συμφώνησε χωρίς «αν» ή «αλλά».

Η ρωσική πλευρά δείχνει τώρα ότι είναι έτοιμη να συνομιλήσει – αυτό είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετό.

Αναμένουμε από τη Μόσχα να συμφωνήσει τώρα σε κατάπαυση του πυρός. Αυτό είναι απαραίτητο πριν από την έναρξη ενός γνήσιου διαλόγου. Οι συνομιλίες δεν μπορούν να ξεκινήσουν μέχρι να σιγήσουν τα όπλα».

Από την πλευρά του, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, γράφοντας και αυτός στο X, επαναλαμβάνει την έκκληση προς τη Ρωσία να συμφωνήσει σε 30ήμερη άνευ όρων κατάπαυση του πυρός από αύριο.

«Απαντώντας στην έκκλησή μας, οι Ρώσοι πρότειναν ειρηνευτικές συνομιλίες που θα ξεκινήσουν στις 15 Μαΐου. Ο κόσμος, ωστόσο, περιμένει μια ομόφωνη απόφαση για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.»

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη. Τέλος στα θύματα!», καταλήγει.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος, στην πρώτη του αντίδραση έναντι της πρότασης Πούτιν για απευθείας συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη- αποτιμά ως θετικό το γεγονός ότι η Ρωσία, όπως λέει, «έχει αρχίσει να σκέφτεται τον τερματισμό του πολέμου».

Ο Ζελένσκι προσθέτει ωστόσο ότι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η έναρξη εκεχειρίας στις 12 Μαΐου.

«Είναι θετική ένδειξη το γεγονός ότι η Ρωσία έχει επιτέλους αρχίσει να σκέφτεται να τερματίσει τον πόλεμο (…) και το πρώτο βήμα για τον πραγματικό τερματισμό οποιουδήποτε πολέμου είναι η εκεχειρία», έγραψε στο Χ ο Ζελένσκι.

