Απευθείας διαπραγματεύσεις προτείνει ο Πούτιν: Χαιρετίζει ο Τραμπ, «δεν αρκεί» λέει ο Μακρόν

Απορρίπτοντας ουσιαστικά το τελεσίγραφο των Ευρωπαίων ηγετών για 30ημερη εκεχειρία με έναρξη τη Δευτέρα, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη θα στοχεύουν στην εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών του πολέμου και στην αποκατάσταση μιας «μακροχρόνιας, διαρκούς ειρήνης» και όχι απλώς σε μια παύση για επανεξοπλισμό.

«Προτείνουμε στο Κίεβο να επαναλάβει τις άμεσες διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις», δήλωσε ο Πούτιν από το Κρεμλίνο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. «Προτείνουμε στις αρχές του Κιέβου να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις ήδη από την Πέμπτη, στην Κωνσταντινούπολη».

Ο Πούτιν δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν αργότερα την Κυριακή σχετικά με τη διευκόλυνση των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός. Σημειωτέον ότι ήδη από χθες, η τουρκική πλευρά δήλωνε έτοιμη να αναλάβει ρόλο διαιτητή στην επίβλεψη μιας πιθανής εκεχιερίας.

«Η πρότασή μας, όπως λένε, βρίσκεται στο τραπέζι. Η απόφαση εξαρτάται τώρα από τις ουκρανικές αρχές και όσους τους στηρίζουν, οι οποίοι, όπως φαίνεται, καθοδηγούνται από τις προσωπικές τους πολιτικές φιλοδοξίες και όχι από τα συμφέροντα των λαών τους», είπε ο Πούτιν και πρόσθεσε:

«Αυτό θα ήταν το πρώτο βήμα προς μια μακροπρόθεσμη, διαρκή ειρήνη, παρά ένας πρόλογος για περισσότερες ένοπλες εχθροπραξίες αφότου οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αποκτήσουν νέο οπλισμό και προσωπικό», είπε, καταλήγοντας: «Ποιος χρειάζεται τέτοια ειρήνη;».

In a public address tonight, Russian Pres. Vladimir Putin made an offer to Ukraine in regards to peace talks. He offered direct talks with Ukraine to begin on May 15 (Thursday) in Istanbul with Turkey as a mediator. 1/2

(Video translated with AI)pic.twitter.com/nzrvIWZ7IY

— Brodie K. – Analyze & Educate (@AnalyzeEducate) May 11, 2025