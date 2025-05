Γάζα: Βίντεο με 2 Ισραηλινούς ομήρους δημοσίευσε η Χαμάς

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι δύο άνδρες είναι οι Ελκάνα Μπόχμποτ, 36 ετών, και Γιόσεφ-Χαΐμ Οχάνα, 24 ετών, οι οποίοι είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 ενώ βρίσκονταν στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα.

Στο βίντεο οι δύο άνδρες βρίσκονται σε έναν μικρό χώρο. Ο ένας, ο οποίος έχει ξυρισμένο το κεφάλι και τατουάζ στο μπράτσο, μιλάει κάνοντας χειρονομίες ενώ ο άλλος, ξαπλωμένος και καλυμμένος με μια κουβέρτα, είναι εμφανώς εξασθενημένος και παραμένει σιωπηλός.

Αδιευκρίνιστο παραμένει πότε ακριβώς κατεγράφησαν τα πλάνα των ομήρων.

Και οι δύο έχουν εμφανιστεί και σε άλλα βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς μετά την απαγωγή τους.

Statement from the family of Elkana Bohbot:

“How much more can we bear? How much more can they endure?

The fact that they are still there is a disgrace.

Elkana and Yosef are crying out to be saved. While all the people of Israel hear their calls, a handful of decision-makers… pic.twitter.com/2SJlIx1nLZ

