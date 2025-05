Ευρωκοινοβούλιο για την Ημέρα της Ευρώπης: Η Διακήρυξη Σουμάν διαμόρφωσε τη σημερινή Ευρώπη

«Πριν από 75 χρόνια, στις 9 Μαΐου 1950, σε μια ήπειρο που εξακολουθούσε να ταλανίζεται από την καταστροφή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ρομπέρ Σουμάν πρότεινε τη δημιουργία τηςΕυρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, φέρνοντας τα έθνη κοντά με τη συγχώνευση των οικονομικών συμφερόντων.

»Με βάση τις αρχές της ειρήνης και της αλληλεγγύης , ο στόχος πίσω από αυτήν την ιδέα ήταν να καταστεί ο πόλεμος μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών «όχι μόνο αδιανόητο, αλλά και υλικά αδύνατο», όπως αναφέρεται κατά λέξη στη Διακήρυξη», τονίζεται στο μήνυμα.

«Η Ημέρα της Ευρώπης πρέπει να αφορά το μέλλον», τονίζει σε μήνυμά της η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Να μετατρέψουμε τις κοινές μας αξίες της ειρήνης, της ευημερίας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης σε πράξη. Για να διευκολύνουμε τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις μας. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των γενεών & την επίτευξη του πλήρους δυναμικού μας. Για να υπερασπιστούμε την Ευρώπη», σημειώνει.

#EuropeDay must be about the future.

About turning our shared values of peace, prosperity, freedom and solidarity into action.

About making it easier for our families & businesses.

About tackling generational issues & reaching our full potential.

About standing up for Europe. pic.twitter.com/GHrzDgaosq

— Roberta Metsola (@EP_President) May 9, 2025